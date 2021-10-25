額濟納旗禁居民遊客出外　官員防疫失職問責

內蒙古本地新冠疫情持續，自周日（24日）上午11時至周一（25日）上午7時，新增13宗本地確診病例，另新增1宗境外輸入疑似病例。其中阿拉善盟額濟納旗單日再添12宗本地確診，當地疫情防控指揮部周日發緊急公告，自周一凌晨零時起實施居家抗疫措施，任何人不聽勸阻擅自外出並造成嚴重後果，將依法嚴格追究民事及刑事責任。

額濟納旗新增確診者均於全民核酸檢測中發現受感染，經專家組診斷確診。另錫林郭勒盟二連浩特市新增1宗確診同樣經全民核酸篩查發現。目前所有確診者已轉送至定點醫院隔離治療。截至周一上午7時，內蒙古現有62宗本地確診病例，當中額濟納旗佔43宗最多，其次為二連浩特市15宗，其餘病例分別來自呼和浩特市土左旗、新城區，以及阿拉善左旗。

額濟納旗疫情防控指揮部在公告中要求，居民和遊客實行足不出戶，如出現異常狀況，應及時報告社區、酒店或旅行團負責人。上周六（23日）內蒙古額濟納旗旗委發通報稱，當地自本月17日發生本地疫情以來，對一些單位和工作人員在疫情防控工作中履職不力問責，其中額濟納旗衞健委前黨組書記兼主任曲江輝已被免去黨組書記職務，並提出免去主任一職。他連同該衞健委2名前黨組成員兼副主任劉琴、圖娜木拉，將由旗紀委監委追責問責。