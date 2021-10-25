內地昨增35宗本土新冠　北京2傳播鏈與旅遊有關

國家衞健委周一（25日）公布前一日全國新增39宗新冠肺炎確診病例，當中35宗為本地確診。北京市再多2宗市外關聯本地確診和1宗無症狀感染病例，其中出現本地確診的北京豐台區某小區，當晚已採取嚴格的疫情防控措施，居民可憑證件進出。有熱心市民和志願隊當晚到場向醫護人員和小區居民供應物資。

前一日新增的本土病例分布為內蒙古19宗，其中阿拉善盟18宗、錫林郭勒盟1宗；貴州4宗均在遵義市；甘肅4宗，其中蘭州市3宗、嘉峪關市1宗；北京2宗，其中豐台區1宗、海淀區1宗；河北2宗均在邢台市；湖南2宗均在長沙市；陝西2宗均在西安市。同日新增4宗境外輸入病例分別在天津、上海、山東和廣西，無新增死亡病例；全國至今累計96,797人確診，現有573人確診，累計4,636人病亡。

北京自本月19日發現首批2名確診者以來，截至周日下午3時已累計發現15名感染者，分別出現在豐台、昌平和海淀區。該市疫情防控領導小組會議周日表示，當地感染者可發現3條清晰的傳播鏈，感染方式為同乘、共同生活和一同打牌。而其中2條傳播鏈的病毒經基因測序為同一來源，均與內蒙古旅遊相關。

北京周日表明，暫時禁止有感染者所在市旅居史尚在外地的人士進入或返回北京，已在京者需立即向所在社區、單位、疾控等部門報告，接受健康管理和核酸檢測。