澳洲防長：陸表明對台意圖　若成真視乎美回應

澳洲傳媒周日（24日）播出澳洲防長達頓的訪問，他指出中國大陸清晰表明對台灣的立場，一旦有行動要視乎美國的回應。

主持人提到大陸官媒《環球時報》日前指摘澳洲是美國的走狗，即使要動武陸方亦會毫不留情地懲罰澳洲。達頓指大陸的宣傳是不成熟、有反效果，強調澳洲希望太平洋地區穩定，讓印尼、越南、斯里蘭卡、南韓等國繼續發展。

至於澳洲日後會否與大陸爆發戰爭，達頓說：「大陸清楚地表明對台灣的意圖，這不是我自己的分析，亦不需披露任何安全情報。同樣地，美國明確說明對台立場。」他認為無人希望爆發衝突，這是大陸的問題，他認為從陸方對付香港的方式看來，顯示北京已決定對台灣的行動，若成真要視乎美國的回應。

主持另外問及美英澳的核潛艇合同，達頓指美英澳是長期盟友，參與了21世紀所有主要戰役，澳洲負有重大責任確保未來深化同盟關係，因為這影響國家安全，不是關於澳洲能否於短期內取得核潛艇與中國等超級大國競爭，而是關乎在太平洋地區的合作，希望區內有穩定性，不是脅迫、欺壓。