防華滲透太平洋　澳洲官商購通訊企業

澳洲電訊公司（Telstra）與澳洲政府周一（25日）宣布聯手斥資16億美元（約124.8億港元）收購通訊企業Digicel Pacific，後者業務範圍遍及多個太平洋島國，外界視交易為澳洲圍堵中國在太平洋地區的影響力。

根據收購協議，澳洲電訊出資2.7億美元（約21.06億港元），澳洲政府負責13.3億美元（約103.74億港元），Digicel的所有股權由澳洲電訊全面持有。若Digicel在未來3年業績達到澳洲電訊的要求，澳洲電訊與澳洲政府將會額外注資2.5億美元（約19.5億港元）。

有報道指，澳洲政府資助民企收購Digicel Pacific是為阻止太平洋地區通訊網絡業務落入中資企業。澳洲電訊行政總裁佩恩（Andrew Penn）指出，收購Digicel Pacific是一項具吸引力的商業投資計劃，澳洲政府支持民營企業投資太平洋地區的基礎建設。

澳洲外長佩恩、貿易部長德昂和澳洲太平洋事務部長舍舍利亞（Zed Seselja）發聯合聲明指，Digicel Pacific是太平洋地區具有領導地位的通訊企業，澳洲電訊致力確保Digicel Pacific向太平洋國家提供可靠服務，與太平洋各國政府建立互信關係。