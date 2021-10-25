中俄軍艦繞日巡航　美轟炸機現身抗衡

中俄兩國海軍10艘艦艇上周組成編隊，首次圍繞日本聯合巡航一周。日本防衞省周一（25日）公布，該編隊的俄羅斯軍艦由東海經對馬海峽進入日本海；又披露中俄軍艦駛至伊豆群島時，美國超音速轟炸機在關東地區以東空域，與日本戰機演習。

日本防衞省統合幕僚監部表示，上周六（23日）晚上10時，海上自衞隊在長崎縣對馬島西南約140公里，發現5艘俄軍艦艇向東北方進入日本海，分別是驅逐艦潘捷列耶夫海軍上將號及特里布茨海軍上將號、導彈測量船克雷洛夫元帥號、護衞艦響亮號及俄羅斯聯邦英雄阿爾達爾‧齊登扎波夫號。周日（24日）上午10時，其中一艘俄軍護衞艦在對馬島東北約60公里，完成艦載直升機升降；日本航空自衞隊戰機緊急出動應對。

上周日（17日）至上周六，中俄海上編隊在西太平洋展開聯合巡航，兩軍艦艇最後在長崎縣男女群島以南的東海分道揚鑣。日本航空自衞隊周一公布，美國空軍一架B1B超音速轟炸機及一架KC135空中加油機上周四（21日）在關東地區以東的太平洋空域，與日本3架F2戰機展開編隊及導航訓練；巧合的是，中俄海上編隊當天駛至伊豆群島須美壽島與鳥島之間的海域，未知美日此次演習是否有針對性。

日本防衞大臣岸信夫周一在防衞省與美國海軍部長托羅舉行會談，岸信夫對中俄海上聯合巡航表示擔憂，加上北韓試射潛射彈道導彈，認為圍繞日本的安全保障環境變得愈趨嚴峻；托羅指美國海軍與日本海上自衞隊的合作很重要。日本內閣官房副長官磯崎仁彥表示高度關注中俄艦艇巡航，日方將加強對周邊海空域的警戒監視。