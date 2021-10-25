弄髒臉擺拍兒童貧窮慘況　內地男遭公安傳喚

內地一名男子為了博取觀眾眼球，近日到訪四川省涼山時抹髒一名小孩的臉，故意將其帶到破舊房屋前擺拍，聲稱當地兒童貧窮無助，再惡意傳播影片以吸引流量。內媒周一（25日）報道，當地公安已傳喚該男子，要求他立即刪除不實影片並公開道歉。

微信視頻號「呂先生涼山行」上周六（23日）發布一段題為「叔叔只能這樣了」的影片，場景是官方已宣布脫貧的涼山州美姑縣，片中一名小孩站在破舊房屋前，聲稱自己無父無母，實在太貧窮，只能幫鄰居工作並照顧撫養弟妹。影片在短時間內，獲得逾10萬個轉發和讚好以及逾3.5萬個評論。

影片引起美姑縣高度重視，迅速聯同片中提及的有關鄉鎮黨委政府、村兩委、縣公安局、洛俄依甘鄉派出所到現場實地調查核實。但調查發現，事實上呂某是到美姑縣九口鄉勒合村找到小孩吉克爾布，讓其到破舊的空屋前，弄髒其臉再讓其訴說悲慘身世，之後送對方鞋子、衣服和學習用品，目的是吸引網民點擊觀看。

官方證實，吉克爾布一家有4姊妹，父親早逝，母親改嫁，目前她們與祖母一起生活，該戶4人每人享有農村低保每月390元（人民幣，下同，約474港元）、特殊困難兒童補貼每月200元（約243港元）、寄宿制擴面生活補助費每學期250元（約304港元），每人每月另享有631元（約767港元）政策補貼。該鄉黨委政府已將該戶納入事實無人撫養兒童，每人每月亦將獲900元（約1,094港元）。該家庭住在村內一間集中安置屋，未如片中爛屋般惡劣。