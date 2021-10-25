日外相望重振中日交流　王毅籲涉台問題勿含糊

中國國際出版集團與日本民間非營利組織「言論NPO」周一（25日）以視像形式舉行「北京—東京論壇」，中國國務委員兼外長王毅及日本外長茂木敏充均有發表錄影講話。茂木表示，期待在明年中日邦交正常化50周年，重振兩國民眾的交流；王毅則表示，涉及歷史及台灣的事務不能有絲毫含糊。

該論壇自2005年起每年舉行，今年的主題為「大變局下的中日關係及重塑國際合作」，兩國政商界人士及專家就政治、外交、安全及經濟等議題展開討論。王毅表示，台灣問題為重大且敏感的問題，關乎兩國的政治基礎，雙方不應打破規則。針對釣魚島問題，他主張排除外部障礙，又指人權議題並非干涉內政的工具。

茂木敏充坦言，兩國涉及價值及規則懸而未決的問題，仍處於嚴峻且艱難的狀況，認為要建構具建設性及穩定的關係，不僅在高層級，也需要民間的溝通及對話。出席論壇的日本前首相福田康夫指出，兩國所有層面的交流均在減少，有需要重啟及加強，又對邦交正常化50周年於日本民間幾乎無人討論，感到違和感及危機感。