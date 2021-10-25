東莞警破跨國買賣外匯組織　涉額高達100億人民幣

廣東省東莞市公安局周日（24日）通報，該局近日成功破獲一宗特大跨國非法買賣外匯案，犯人鄭某涉嫌利用他人銀行卡，非法為客戶兌換外匯、人民幣，銀行帳戶資金數額巨大且交易異常，涉案金額高達100億元（人民幣，下同，約123億港元）。

警方表示，今年9月初接獲線報，得悉鄭男涉嫌為他人兌換外匯。經成立專案組開展資金核查工作，警員發現鄭長期盤據在深圳、東莞一帶，與多間進出口貿易公司、報關行等核心財務人員有密切接觸，符合從事非法兌換外匯經營地下錢莊的活動特點。

經過連日研判，警方發現以鄭某、葉某等為中樞點的多個地下錢莊團夥，鄭某為主要嫌疑人利用其過去經營化妝品貿易的工作經驗，結識到香港與內地多個地下錢莊組織，並透過其關係網認識內地和境外需要買賣外匯的客戶群體，以中間人「搭線」幫助雙方兌換外匯、人民幣，從每筆交易賺取差價，涉案金額高達100億元。

涉案團夥又與江西、福建、甘肅、浙江等地多個團夥互有交易、拆借作案，形成特大跨區域犯罪網絡，屬於非法買賣外匯及非法經營犯罪。至上月27日，警方赴深圳展開統一收網行動，分別將葉男、鄭男拘捕，二人對其犯行供認不諱。另搗毀2個作案據點，現場繳獲8部作案手機等，同步凍結187個帳戶，涉及金額高達500萬元（約617萬港元）。