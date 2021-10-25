疫情形勢嚴峻複雜　首都加強入京防控措施

國內多地出現新冠肺炎自駕團群組的關聯病例，北京市政府周一（25日）在記者會通報當地的最新疫情情況，強調疫情形勢嚴峻複雜，首都面臨的風險和防控壓力持續增加，將對進京管理、首都防控措施等作出嚴格調整。

市政府新聞發言人徐和建表示，北京近日陸續發現京外關聯和本地病例，為了加強首都防控，要求各地部門最大限度減少出京活動，在京人員近期非必要不出京，不前往新增感染者及中高風險地區所在地級市。在京黨政機關、國有企業、軍隊等需加強所屬人員日常防疫管理和排查管控，落實「誰申請、誰負責」、「誰審批、誰負責」的要求，嚴格審批出京人員。

當局繼續堅持涉疫地區人員限制進返京政策，從有感染者的縣（市、區、旗）及14天內有相關旅居史人員嚴格限制進入及返京。其他地級市縣人員非必要不得進京，確需赴京者須持有檢測證明，抵京後進行14天健康監測。另全國各地機場、火車站、長途客運站對赴京人員嚴查「北京健康寶」，嚴阻非綠碼人員登機登車。

徐和建又提到，政府將嚴格要求會議論壇防疫要求，有關活動堅持非必要不舉辦原則，盡可能採用視像形式，最大限度壓縮規模，減少外埠人員進京。

景區方面，政府同時加強進出京旅遊管理，市民群眾最大限度需減少出京旅遊活動，京內景點嚴格控制預約人數，暫停跨省旅遊及出入境旅遊業務；並從嚴落實公共場所防控措施。按75%限流開放公園景區、影劇院、博物館等室內外文化娛樂場所。