用「滾」字回覆投訴　平山縣委常委遭免職

河北石家莊市平山縣早前有民眾向縣委常委、政法委書記尹惠強發送投訴短訊，豈料對方竟回覆一個「滾」字，事件上月曝光後引起爭議。內媒周一（25日）報道，經石家莊市委研究決定，對尹惠強進行誡勉，並免去其平山縣委常委、政法委書記職務。

石家莊市委聯合調查組上周六（23日）通報指，尹惠強上月12日回覆投訴的問題，在社會上造成不良影響。石家莊市委對此高度重視，兩日後責令其停職檢查，並迅速成立調查組徹查。經詢問雙方當事人、現場比對測試和有關部門技術核查，調查組確認尹惠強手機首次收到當地女子關翠敏手機發送的短訊，但未打開該短訊連結查看內容，就以簡單粗暴的方式回覆。調查認為，尹惠強身為黨員領導幹部，此舉造成不良影響，反映其思想作風不實，自身修養不夠。

另外，對於關女投訴自家在孟賢壁村的3處房屋因道路工程遭強拆卻未獲賠償，調查組翻查公安機關、檢察院、法院等相關單位涉案的全部資料並逐案核查，但未發現平山縣有關部門濫用職權打擊報復、有案不立、壓案不查等問題。對核查中發現的執法不規範問題，則已責成辦案單位整改糾正，並責成平山縣委、縣政府解決關女提出的問題。