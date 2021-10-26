縣城校園黑勢力猖獗　惡霸強姦28名未成年少女

內媒周一（25日）報道，來自內蒙古自治區赤峰市巴林左旗林東鎮、年僅23歲的男子王嶺，被控強姦29名女性，其中28人更是未成年少女。王嶺去年一審被判處死刑，其不服上訴。內蒙古高等法院上周開始二審，當下尚未宣判。

報道指，王嶺的父親任職批發，經常離家外出，疏於關懷兒子。自幼邋遢的王嶺，學生時代經常被學校前輩索錢、毆打，只能躲藏於學校的車棚底，不敢回家。其母憶述，王嶺曾哭訴被當眾脫褲，被同學用刀劃穿羽絨服等受欺負經歷。

2017年9月，忍無可忍的王嶺決定投靠當地黑惡勢力。他向父親要求買下一個娛樂場所、一輛日本汽車等，並以此向他人炫耀，贏得崇拜。隨着勢力把持者陳秋緣（化名）畢業遠赴天津，王嶺在鎮上至少6間中學扶持部下，更以此欺壓未成年女學生，強迫發生性關係。

多位受害少女向警方表示，自己並非出於自願與王嶺發生關係，且案發時均曾反抗，卻遭王嶺以言語威脅和暴力相向。就算她們想逃跑，王嶺也事先派同夥在門外把守阻止。不少受害少女承認，自己不止一次與王嶺發生關係，部分人更曾短暫成為其女友。

去年10月，赤峰市中級法院裁定王嶺強姦、尋釁滋事、聚眾鬥毆、強制猥褻等10項罪成，判處死刑。他18名同夥則被判監禁最高18年不等。王嶺父母上訴認為，兒子罪不至死，希望法院讓他改過自新。至於受害少女的父母就斥責，王嶺毀掉女兒一生，望法院嚴懲。