外賣員虐打貓咪致死　網民怒斥人面獸心

廣東省珠海市一名外賣平台「餓了麼」的外賣員，近日在街上無故虐打貓咪致其死亡，男子施暴的影片在網上瘋傳，引起社會關注。內媒周一（25日）從相關渠道獲悉，餓了麼已開除該名外賣員，且永不錄用。

微博帳戶「珠海房產」周日（24日）發布多段涉事外賣員虐貓的影片，並配文寫道「大家養了兩年的貓被活活摔死了」。影片顯示，一名頭戴藍色頭盔的男子蹲在地上，主動示好撫摸小貓，隨後畫風突轉，他先捉住小貓尾巴連續4次大力將貓摔向地面。貓咪其後痛苦得在地上掙扎，不斷抽搐，男子見牠還有反應，竟「補刀」用腳反覆踐踏，隨後淡定的離開現場。

餵養過小貓的街坊翌日查看閉路電視得知上述情況後，上傳影片反映，有網民指認涉事男子是餓了麼的騎手後，並立即報警要求警方處理。而被虐的的小貓已經死亡，屍體已被處理。

有關影片在社交平台引發熱議，網民紛紛留言批評外賣員的行為，「一開始在那裏逗貓讓貓放鬆警惕，然后抓着尾巴砸地」、「這人怎麼這麼惡毒，人面獸心」更有人形容男子是潛在殺人犯，「殺人犯都是從虐待小動物開始的」、「希望嚴懲，潛在的危害社會的恐怖分子」。