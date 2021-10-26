台夫婦虐死3歲兒　各判14、12年有期徒刑

台灣南投一對林姓和徐姓夫婦婚後育有1對3歲雙胞胎兒子，弟弟出生後交由祖母撫養，去年12月才交還夫婦。但夫婦不但以各種方式虐待兒子，又稱他為「狗」、「啞巴」。今年3月林男又毆打兒子，期間將他撞牆導致昏迷多日後死亡。案件周一（25日）於南投地方法院審結並宣判，兩人依凌虐未滿18歲者致死罪，各判14和12年有期徒刑，可上訴。

判決指出，被虐死的小兒子去年12月因祖母生病，才由父母接回。林小弟因天生發展遲緩，加上適應不良，回家後行為退化，常不說話、又常瀨尿和拒絕進食。林父曾將他關在浴室吃飯、睡覺，或將他綑綁限制行動、罰睡紙板、矇眼、封口等處罰。

今年3月21日，二子疑被父親毆打推撞牆壁導致昏迷，父母發現後送醫院急救，醫生發現男童身上有多處新舊傷痕，疑遭虐待因而通報。縣府翌日向林男提告，後經警方調查，認為徐女同樣嫌疑重大，林檢察官其後依殺人未遂、妨害幼童發育、傷害等罪向法院聲押獲兩人獲准。林姓男童於4月1日傷重不治。

南投地院法官在審理時，林姓夫婦強調兩人是自首，希望能減刑。但法官認為，兩人是在兒子昏迷警方找上門時才承認曾體罰兒子，而非出於內心悔悟，因此不予減刑。