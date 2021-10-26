酒店保安夜闖女住客房間　稱為更換門鎖電池

內地張姓女子上周五（22日）到雲南省昆明市出差並入住當地酒店，當晚深夜她入睡後，其房門竟遭一名陌生男子用鎖匙打開。對方自稱是該酒店的保安員，當時打算替房間的鎖更換電池。張女士事後報警，酒店表示願意賠錢並道歉，但拒絕評論在管理方面是否存在漏洞。

張女士入住位於新亞洲體育城的一家酒店，當日凌晨12時許，忽然有人在拉其房門，張女士大嚇下致電前台。但當她掛上電話不到1分鐘，一名男子手持鎖匙打開房門進入房內。當時已穿好衣服的張女士便問對方是誰，該男子自稱是酒店保安員，當是正在檢查房門的鎖是否沒電池。張女士見前台工作人員遲遲未到於是報警。

張女士錄完口供後約於凌晨4時許返回酒店，當時酒店經理表示願給她寫道歉信，並賠償2,000元（人民幣，下同，約2,500港元），張女士當時表示要休息，未有回應。之後酒店改口稱事件循法律途徑解決，張女士要求對方賠償2萬元（約2.5萬港元）。

記者其後訪問當日的保安員，他表示當時在檢查酒店房門鎖是否正常，假如房門打不開便代表門鎖沒電池要更換。記者於是問為何半夜三更到有住客的房間換鎖，該保安先必示「可能是門開錯」，後來又稱鎖壞了便去換。記者之後再聯絡酒店經理時，對方表示自己不是公司的新聞發言人，記者可留聯絡方式，待公司了解詳情後再聯絡記者。但其後該經理一直未與記者聯絡。