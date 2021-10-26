男子闖村支書家奪一家5口命　逃走時再殺害2人

湖北省武漢市蔡甸區1名村支書一家5口周日（24日）於家中遇害。疑犯逃走時開車撞死1名途人，其後又因為搶車再殺死1名司機。據知情人稱，疑兇搶車逃走期間疑誤墮江中，目前案件還在調查，當地警方暫未披露案情。

據住在遇害村支書張某紅隔壁的同鄉張軍（化名）表示，他家與死者家只有一牆之隔。當晚7時許他看到一個30多歲的男子走進死者家中，以為對方有事辦。約20分鐘後，該男子離開。到深夜時，張軍找張某紅幫忙拖魚，但打電話沒人接，敲門亦沒人應，當推開門入內便發現張某紅與妻子倒臥在客廳，而張某紅小兒子的妻子則抱着孩子倒在樓梯，大兒子的2名孩子則倒臥二樓。張軍其後報警，惜全屋6人當中，5人經已死亡，只有大兒子的1名孩子仍有氣息，已送院救治。

村民表示，張某紅之前一直擔任村裏小組長，負責防汛工作10多年，深受村民認可。一年前因村委書記空缺，他獲推選為代理書記，今年即將退休。有村民表示，張某紅妻日前還表示，「下個星期要給孫女擺周歲酒」。村民均表示想不到張某紅會跟誰結怨，又指「兇手應該不是我們村裏的」

據悉，疑兇同日凌晨4時許開車逃到50公里外的城區，撞倒1名路人，再撞向1家蛋糕店門，毀壞門外2部冷氣機。疑兇之後發現一輛白牌車停在附近，於是上前殺死年約30歲的王姓司機，搶走其私家車逃走。