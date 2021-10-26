內地昨增29宗本地確診　日照患者曾乘高鐵到銀川旅遊

內地周二（26日）公布前一日新增43宗新冠肺炎確診病例，其中29宗屬本地個案。山東省日照市新增1宗本地確診病例，患者發病前曾往寧夏銀川旅遊，乘坐高鐵往返銀川和日照。

新增的本地確診病例分布為內蒙古16宗，其中阿拉善盟15宗、鄂爾多斯市1宗；甘肅6宗均在蘭州市；北京3宗均在昌平區；寧夏3宗，其中銀川市1宗、吳忠市1宗、中衞市1宗；山東日照市1宗。另新增14宗境外輸入病例，分別為廣東4宗，上海、河南、廣西各2宗，北京、福建、山東和四川各1宗。同日新增26宗無症狀感染病例，其中境外輸入21宗，本土5宗分別為貴州遵義2宗，雲南德宏傣族景頗族自治州2宗，以及北京昌平區1宗。至今內地累計96,840人確診，現有病例603宗，累計死亡病例4,636宗。

五蓮縣委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組辦公室於周二公布，山東日照市新增確診者居住於五蓮縣，患者於本月15日由日照西乘坐高鐵G2259列車前往銀川，其後3日在當地活動，同月18日乘高鐵G2261銀川到日照西站，後轉乘巴士返回五蓮縣，翌日早上駕車到當地康復醫院接受核酸檢測，結果無感染。

患者其後多日主要在工作單位和居住小區附近活動，曾前往藥房、雞店、街市、超市、百貨店、售樓處、教育機構等。本月25日，患者駕車到康復醫院就診，後轉診至縣人民醫院，經核酸檢測顯示受感染並確診，後轉至市定點醫院隔離治療。