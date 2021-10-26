反對美台討論參與聯合國活動　陸使館斥破壞台海檼定

美國國務院上周六（23日）表示，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處前一日召開視像會議，雙方官員討論支持台灣有意義參與聯合國公共衞生、環境和氣候變化等領域活動。中國大陸駐美國大使館周一（25日）在官網再呼籲美方，不要做損害陸美關係、破壞台海和平穩定的事。

中國大陸駐美國大使館發言人表示，陸方對美方上述做法表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。陸方指出，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織。1971年通過的聯大第2758號決議已從政治上、法律上和程序上徹底解決中國大陸在聯合國的代表權問題。聯合國系統、各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務，均應遵循「一個中國」原則和上述聯大決議。包括美國在內的聯合國廣大會員國，均承認世界上只有一個中國、台灣是中國大陸領土不可分割的一部分。

該發言人又稱，台灣地區參與國際組織活動必須按照上述原則處理。台灣當局企圖挾洋自重拓展所謂「國際空間」，實質是謀求擴大「台獨」分裂空間，必將以失敗告終。陸方敦促美方恪守一個中國原則和陸美三個聯合公報規定，遵守聯大決議，停止與台官方往來，停止發表不負責任的言論，不以任何形式向台獨勢力發出錯誤訊號，不得縱容支持台灣當局擴大台獨空間。