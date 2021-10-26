近萬遊客滯留額濟納旗　物資供應壓力大增

內蒙古阿拉善盟額濟納旗近日爆發本地新冠疫情，周一（25日）再新增15宗本地確診病例。當地宣布自當日凌晨零時起實施封區，要求當地居民和遊客足不出戶、嚴禁聚集。報道稱，每年10月是當地旅遊旺季，該人口約只有3.6萬人的小城，目前約有9,700名外地遊客滯留。

本月18日，額濟納旗5人與外地遊客接觸後核酸檢測受感染後，隨即實施封閉管理48小時，道路封控、景區關閉，並展開大規模核酸檢測。從本月22日起，額濟納旗每日為滯留遊客免費提供1餐正餐、1個醫用口罩、一個即食麵、火腿腸和礦泉水。當地又要求賓館及酒店於這段期間實施價格控制，規定房租每天不超過200元（人民幣，下同，約246港元），由市場監管部門監督。有當地酒店負責人稱，疫情之下，單是一日的人力成本便損失7,000元（約8,640港元）。

除膳食和住宿外，其他因為疫情以及大量滯留遊客引發的問題還包括：有滯留遊客反映對核酸檢測採樣點不了解、排隊輪候時間長；由於滯留遊客中不少為長者旅行團，一些長者出現缺藥情況；還有治安和個人安全。日前當地發出接受社會捐贈的公告，指當前急需用於疫情防控的物資包括：醫用設備、醫療設備、試劑、藥品、防護設備、消洗設備、耗材等。

自疫情爆發以來，當地不少牧民紛紛拿出家中的米麵，製成油餅、饅頭等食物派發給滯留於民宿的遊客。一些牧民甚至向地方領導表示願意捐出駱駝和羊。額濟納旗文化旅遊廣電局於上周四（21日）對滯留當地的遊客表示，將為滯留遊客贈送當地3個景區門票1張，自2021年起，3年內可免費遊覽。