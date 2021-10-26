雨災致內地菜價暴漲　網民埋怨吃不起

高煤價仍在困擾內地老百姓之際，捱貴菜是他們將要面對的生活難題！內地自今年7月後遭逢連場暴雨侵襲，多個糧食蔬菜產區被淹浸，9月後情況變本加厲，嚴重影響蔬菜產量，售價節節上漲，甚至較肉價還貴，情況可能延續到春節。

內地官媒報道，近期內地社交平台上最熱門的訊息是「菜比肉貴」，很多網友都大嘆吃不起青菜，媒體調查所得，在北京西城區一家超市內菠菜1斤約12元人民幣（下同），還是被搶光。另一家超市莧菜或通菜每斤索價13.98元；生菜賣9.58元；小白菜賣8.98元。

除了北京之外，浙江杭州及舟山等城市的農貿市場，蔬菜價格也普遍上升，在十一假期後就呈現「周周翻倍漲」的趨勢。在湖北武漢，本來每斤1元的黃瓜，已經漲到每斤4至5元，升價數倍。河北的白蘿蔔價格也在最近一個月翻了一番。

根據農村部監測各地的產地批發價，今年10月15日至22日的全國286家產銷地批發市場，19種蔬菜平均價格為每公斤4.87元，按周上升11.6%，按年則急升27.4%。升幅較大的是菜花、茄子、菠菜、豆角及芹菜等。同期的豬肉價格按年升幅僅10.2%，令兩者價格大幅拉近。