珠海施工隧道滲水致14死 副市長等27人被問責

廣東珠海市興業快線（南段）項目石景山隧道施工段，今年7月發生滲水事故，導致14人死亡。當局周二（26日）公布調查報告，認定是一宗重大生產安全責任事故，珠海市副市長等27人被問責。

報告指，事故的直接原因是，隧道從吉大水庫下方穿過時，遭遇花崗岩風化深槽，因工程措施不當導致右線隧道開挖坑道工作面拱頂崩塌滲水，湧入左線隧道致工人溺亡。報告同時指出有關企業和珠海市政府及相關部門存在的問題，包括中鐵二局三公司施工風險管控措施落實不力，未嚴格按照設計和安全規範要求施工等。

公安機關依法對12名涉嫌犯罪的有關責任人採取強制措施，並移送司法機關依法追究刑事責任，對企業作出行政處罰，部分企業納入聯合懲戒黑名單管理。紀檢監察機關對事故屬地黨委政府、有關監管單位公職人員和國企人員共27人予以追責問責，包括珠海市副市長張宜生給予政務警告處分；珠海市副市長胡新天給予誡勉處理等。

報告提出對事故防範和整改措施建議，強調各地黨委政府和有關部門特別是珠海市要深刻吸取慘痛教訓，牢固樹立安全發展理念，切實做好涉水地下工程安全管理。