內地多地開展3至11歲疫苗接種　2款滅活疫苗適用

內地多個地區近日已開展為3至11歲的市民接種新冠疫苗，目前僅批准接種國藥集團中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所和北京科興中維生物技術有限公司生產的滅活疫苗。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶早前表示，根據對不良反應的監測分析，兒童和青少年接種新冠疫苗不良反應的發生率，不高於18歲以上的成年人。

據國家衞健委公布數據顯示，截至上周六（23日），內地累計報告接種新冠疫苗超過22.4億劑次，完成全程接種的人數超10.6億人。繼今年7月多地陸續啟動12至17歲青少年的疫苗接種工作，近期湖北、海南、浙江、湖南等地已部署12歲以下人群接種疫苗。

湖北省疾控中心專家表示，兒童接種新冠病毒疫苗一方面可以有效降低發病、重症和死亡的風險，另一方面可保障兒童學習、生活正常運轉。接種費用方面，各地明確表示兒童可免費接種2劑次疫苗，每劑相隔3周，原則上不能與其他疫苗同時接種，如有必要也需相隔14天以上。對於曾感染兒童，可在感染6個月後接種1劑疫苗。

上海復旦大學公共衞生學院前院長姜慶五接受內媒訪問時表示，近日爆發的這波疫情出現在長假期間人口高密度、頻繁接觸之後。他認為在疫情流行時候，國家應該暫停長假。他又提醒，北方很多地方溫度下降，進入了呼吸道疾病傳播的高發季節，接下來要認真對待疫情。