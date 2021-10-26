台男認定死亡後恢復呼吸　家屬質疑消防錯判致失救

台灣台中市一名童姓男子於上周四（21日）晚上，被發現倒臥在新竹縣湖口鄉租屋處，警消到場後判斷其經已死亡，但家屬會同殯葬人員到場時，卻發現童男仍有呼吸，其後送院接受手術後陷入昏迷，延至周二（26日）上午終告不治。

上周四晚上9時許，童男的朋友無法聯繫上他，因此報警求助。當警方與房東進入童男租屋處時，發現童男面部向下倒臥在浴室內。消防人員到場後，發現童男無呼吸心跳，加上其上肢僵硬，故判斷童男已明顯死亡。家屬接報後找殯葬人員於當晚11時許到場，當準備將童男移出浴室時，卻發現他有呼吸。警方於是再通報消防將童男緊急送往東元綜合醫院救治。童男因顱內骨折、出血，手術後陷入昏迷，最終於周二上午11時30分搶救無效並宣告死亡。

據童男姊姊表示，父母早前雙雙因癌症離世，哥哥今年6月因胰臟癌病逝後，家中只剩姊弟相依為命。弟弟原先在桃園從事餐飲業，因不敵疫情，本月16日才從桃園遷往湖口，誰知短短一周後遭逢不測。童男家屬質疑，由消防員到場到童男送院，足足延誤了2小時。假如童男能及時送院，或有機會救回。事件令家屬難以接受。

新竹縣消防局周二（26日）表示，當天首次接獲報案時，共有3名救護人員到場，由於童男無脈搏呼吸，且四肢僵硬發紺，才以屍僵判定明顯死亡。消防局內部已經重新檢視救護流程，特別是「現場明顯死亡的認定」相關教育訓練，會盡快改善操作流程。消防局又表示，涉事消防員事後十分自責，多日無法成眠，也多次前往醫院慰問家屬，會汲取事件經驗，防止未來發生類似狀況。