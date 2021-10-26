兩中國公民海地遭綁架 所屬公司︰已贖回兩人

兩名中國公民早前在海地被黑幫綁架，引起輿論關注。內地傳媒周二（26日）引述兩名公民所屬的溫嶺宏遠建設有限公司（海地）消息指，經歷17天後，該公司已向綁匪交贖金，兩名公民已於周日（24日）晚上獲釋，現時身體並無大礙。

報道引述居住在海地的中國公民李康（化名）指，被綁架的兩人年齡均為40多歲，已在海地工作數年，事發前在該公司倉庫負責管理工作，但於本月7日上午10時許，前往海地首都太子港東北市郊克魯瓦德布凱區途中，被當地幫派「400 Mawozo」的武裝成員持槍綁走。

溫嶺宏遠建設有限公司（海地）相關負責人周二表示，在上述兩人被綁架後，該公司一直積極營救，最終於周日晚上與綁匪就贖金數額達成一致，由綁匪駕車將兩人送到該公司位於克魯瓦德布凱區的倉庫附近，再由公司拜託當地居民將人接回；對於贖金具體金額，該負責人表示不方便透露。

資料顯示，浙江溫嶺宏遠建設有限公司成立於1978年，是較早取得「對外承包工程資格」的企業，海外項目涉及阿富汗、海地、科威特等國家，溫嶺宏遠建設有限公司（海地）則為其海外分公司。