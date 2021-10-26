公安部︰今年首9個月破26.2萬宗電騙案　拘37.3萬人

公安部周二（26日）舉行新聞發布會，公布警方打擊電訊網絡詐騙犯罪的「斷流」專案行動成效。發言人張明指出，專項行動已取得階段性成效，在今年1月至9月間，全國共破獲26.2萬宗電騙案，拘捕37.3萬名疑犯，同比分別上升41.1%及116.4%；另緊急止付涉案資金達2,770億元人民幣（約3,421億港元）；在6月至9月間，電騙案數字連續4個月實現同比下降。

公安部刑事偵查局二級巡視員鄭翔指出，公安部始終高度重視打擊治理電訊網絡詐騙犯罪工作，依法嚴厲打擊，並取得階段性成效，但大量詐騙團夥為逃避打擊，不斷向境外轉移，特別是東南亞地區已成為此類犯罪的主要聚集地。受疫情影響，公安機關難以出境展開聯合打擊，為解決實際困難，公安部調整打擊策略，對境外回流人員展開集中審查和重點研判，針對境外電騙窩點從內地招募人員的犯罪網絡和組織架構進行打擊，全面「打『蛇頭』、挖『金主』」，全力擠壓電騙團夥的生存空間。

鄭翔續指，目前「斷流」專案行動進展順利、成效初顯；截至目前，全國各地共攔截1.9萬名偷渡出境人員，勸返6.9萬名境外高危涉詐人員，使組織偷渡境外實施電騙犯罪活動的高發態勢得到一定遏制。警方將繼續深入展開「斷流」專案行動，保持嚴厲打擊電騙犯罪的凌厲攻勢，切實維護人民群眾切身利益。