性侵虐殺智障少女後逃過死刑　主犯獄中暴斃

台灣新竹縣竹東鎮37歲男子林春雄，2015年夥同5人凌虐一名14歲、患輕度智障的邱姓少女致死，再殘忍焚屍。林曾經兩度被判死刑，去年改囚終身。台北監獄周二（26日）證實，林春雄4天前獄中勞動期間，突然暴斃。其家屬對驗屍死因無意見。

台北監獄表示，林春雄上周五（22日）上午8時多到工場勞動，期間突然反映身體不適，戒護人員發現他手腳無力、冒冷汗，遂安排送往聖保祿醫院急救。林在當日上午10時05分宣告不治。監獄形容，林服刑1年多以來，身體未有患病異樣，與其他囚犯相處正常。

案情指，林春雄的女友黃曉雲，2015年聽信一名11歲謝姓女童告密，指當時就讀小學二年級、患輕度智障的邱姓少女曾辱罵黃。林春雄同年5月17日，偕女友及另外3名男子，把邱女從網吧擄走毆打，更輪流對其凌虐、性侵致死，翌日再用汽油焚屍企圖滅迹。直到謝姓女童向朋友炫耀，全案才曝光。

台灣的法院歷審曾把5名被告判死，惟兩度再審已判各人終身監禁，認為他們有被教化的可能性。檢方及被告其後曾上訴，惟台最高法院認為，前述事實及量刑合理，裁定維持各被告終身監禁。