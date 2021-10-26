國家網信辦擬規範網絡帳號名稱　禁6類情況

國家網信辦周二（26日）公布《互聯網用戶帳號名稱信息管理規定（徵求意見稿）》（下稱《意見稿》），對《互聯網用戶帳號名稱管理規定》進行修訂，並向公眾徵求意見。《意見稿》擬互聯網用戶帳號使用者註冊和使用的帳號名稱信息作出規定，包括不得假冒、仿冒、捏造新聞媒體的名稱，或擅自使用新聞、報道、報刊等具有新聞屬性的名稱信息等。

《意見稿》指出，互聯網用戶帳號使用者註冊帳號時，應當與服務平台簽訂協議，提供真實身份信息，遵守平台內容生產和帳號管理規則、平台公約和服務協議。互聯網用戶帳號使用者在註冊、使用帳號時，帳號名稱信息可與使用者的真實職業身份信息相一致。未成年人註冊帳號時，應當取得其監護人的同意，並提供未成年人本人居民身份證號碼，用於真實身份信息核驗。

《意見稿》又明確了互聯網用戶帳號使用者在註冊、使用帳號名稱信息中，應當遵循的原則，包括個人用戶的帳號名稱應當充分體現個人特徵，不得模仿、類似黨政軍機關、新聞媒體、企事業單位等組織機構的名稱、標識，或是國家行政區域的地理名稱，避免誤導公眾。互聯網機構用戶的帳號名稱，應當與機構自身的名稱、標識等相符合，與機構性質、經營範圍和所屬行業類型相匹配。

《意見稿》明確禁止了6類情況，分別是違反《網絡信息內容生態治理規定》第六條、第七條規定；假冒、仿冒、捏造黨政軍機關、企事業單位和人民團體等組織機構的名稱或標識；假冒、仿冒、捏造新聞媒體的名稱、標識，或擅自使用新聞、報道、報刊等具有新聞屬性的名稱；假冒、仿冒、關聯國家行政區域、機構所在地，標誌性建築物等重要空間的地理名稱或標識；禁止故意夾帶二維碼、網址、郵箱、聯系方式等，或使用同音、諧音、相近文字，拼音、數字、符號、字母和無意義文字等侵犯他人合法權益、謀取非法利益或損害公共利益；法律、行政法規禁止的其他行為。