多部委聯合展開「守護戎裝」行動　為期1年

內地官媒報道，中央軍委後勤保障部、訓練管理部、國防動員部及政法委員會，聯同中央網信辦、教育部、公安部、文旅部、市監總局及廣電總局統一部署，從本月起在全國展開為期1年的「守護戎裝」專項行動。後勤保障部相關負責人指出，此次行動是全面提升軍服管理，維護軍隊形象和榮譽的實際行動。

報道指，加強軍服管理，是保障軍人地位和權益的內在要求，嚴格落實國務院、中央軍委《軍服管理條例》的具體舉措。此次行動將圍繞淨化網絡環境、整治市場秩序、糾治穿着使用、清查管理漏洞等4項重點展開，並按軍地協作、屬地管理原則，採取約談整改、關閉封堵等措施展開一體化監管執法；採取執法巡查、掛牌督辦等措施搗毀製售窩點，懲處犯罪分子；採取行業監管、演藝審查等措施規範軍服穿用秩序；採取核對單據、點驗抽檢等措施查找問題漏洞。

當局要求，軍地各級要提升政治站位，認清「守護戎裝」專項行動的重要性和必要性，加強協同部署、現地檢查和縱深督導，落實有法必依、違法必究、執法必嚴要求，探索完善軍地聯合管控機制；同時依托警備值班、公安執法、市場監督、網絡監管等軍地舉報受理平台，暢通涉軍服問題線索的處理渠道，進一步激發群眾檢舉揭發涉軍服違法犯罪行為的積極性和主動性等。