CIA中國任務中心　關注大陸對台威脅

美國中央情報局（CIA）副局長科恩（David Cohen）周日（24日）表示，該局早前成立的「中國任務中心」（China Mission Center），其中一項頭號議題是中國大陸可能「接管」台灣，將向華府決策部門提供大陸對台灣軍事意圖的指標。

科恩當天以視像形式出席在喬治亞州舉行的情報界會議時，拒絕評論時任美國印太司令部司令戴維森今年3月表示，台灣6年內恐面臨顯著的大陸威脅，但承認台灣成為中央情報局其中一個顯著的分析議題。他表示：「我們嘗試明確了解大陸領導人對台灣的想法，以及這方面與陸美兩國軍事力量比較的關係。」

科恩指，「中國任務中心」目前專注向美國決策部門提供指標，揭示大陸針對台灣的軍事意圖，以及其他可能影響大陸領導人對台灣想法的因素，讓美方決策部門制訂相應的施壓手段。前中央情報局副局長凱爾頓（Mark Kelton）認為，若大陸決定對台灣採取行動，俄羅斯很可能協調配合，令美方陷入困境。

另外，美國傳媒周一（25日）披露美軍特種部隊派駐台灣訓練台軍的情況，指綽號「綠扁帽」的美國陸軍特種部隊，旗下第一特種作戰群負責訓練台灣等區內盟友、夥伴的部隊，成員掌握當地語言及文化，當中很多人在族裔上與太平洋地區有關聯；訓練項目涉及「外國內部防衞」，包括水下作戰及高空跳傘。