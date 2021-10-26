太魯閣事故兩被告獲准保釋　檢察官抗告

台灣今年4月有太魯閣號列車撞到滑落的工程車後出軌，釀成49死、200多名乘客受傷慘劇；肇事工程車司機李義祥、外勞華文好事後均遭羈押。花蓮地方法院周二（26日）發新聞稿指，周一（25日）已批准李義祥、華文好保釋；惟花蓮地檢署表示，周一收到法院裁定後，已於周二提出抗告。

法院認為，該案相關證人均已到庭交互詰問完畢，依目前訴訟進度，認為給予李義祥及華文好一定處分，應足以對其形成拘束力，可確保後續審理等程序順利進行，因此無繼續羈押必要，裁定李義祥以60萬元新台幣（約17萬港元）保釋，但限制住居於花蓮市，並限制出境 、出海8個月；至於華文好停止羈押後，責付予梁姓受責付人，限制住居於桃園市八德區，同樣限制出境、出海8個月。

庭長黃鴻達表示，李義祥已於周一保釋回家，而華文好因是非法外勞，在台灣沒有居所，由律師呈報法院梁某為受責付人，華文好已於周二離開看守所，前往梁某位於桃園市的住所。

花蓮地檢署則指，公訴檢察官周一收到法院裁定後，已於周二提起抗告。檢察官認為，太魯閣號事故造成眾多無辜乘客重大傷亡，李義祥、華文好將負擔巨額賠償責任，但法院在證據調查尚未完畢之際，就讓長期逾期居留的華文好無保限制住居在桃園市，李義祥僅以低額保釋金替代羈押，均不足以擔保兩名被告將來如實面對司法審判及刑罰，且與犯罪情節、規模及所造成損害顯不相當，不符比例原則，因此提出抗告。