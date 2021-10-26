送走女兒後反悔　離婚夫婦首受家庭教育指導

內地日前通過《家庭教育促進法》，允許懲罰失教家長。內媒周二（26日）報道，江蘇淮安市的清江浦法院，近日開出當地首張家庭教育指導令，懲罰一對把親生女兒送人撫養後，又反悔想奪回女兒的離婚夫婦。

2020年8月，一名周姓男子和趙姓妻子因感情不和協議離婚，約定由周男撫養大女兒、趙女撫養即將出生的嬰兒。然而雙方離婚後，他們因為經濟壓力，決定把初生的女嬰送予一對朱姓夫婦撫養。

未料，周男、趙女事後又感到後悔，多次與朱姓夫婦協商要回女兒。朱姓夫婦則指，截止今年10月，他們已撫養孩子近一年，感情深厚，拒絕送回。雙方最終鬧上法庭。經過調解，朱姓夫婦同意送還女嬰，周男和趙女則須向他們補償一定經濟損失。

法院同時決定，向周男和趙女發出責令接受家庭教育指導令，督促和引導父母正確履行對孩子的撫養監護職責。審理案件的法官吳然介紹，首場指導是要求兩人學會妥善處理家庭生活中的矛盾，讓孩子在溫暖、快樂的家庭氛圍中健康成長。

吳然又介紹，家庭教育指導令的課程時長，視乎當事人的上課效果決定。法院亦會有定期的回訪追蹤，評估父母撫養監護孩子的情況。