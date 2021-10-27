美卿發聲明　鼓勵各國支持台灣參與聯合國體系

美國國務卿布林肯周二（26日）發表聲明，鼓勵所有聯合國成員支持台灣有意義參與聯合國體系。

布林肯在聲明中表示，台灣已成為民主成功故事，台灣模式支持資訊透明、尊重人權與法治，這些與聯合國價值相符。台灣同時在全球高科技經濟中扮演關鍵角色，也是旅遊、文化與教育樞紐。

布林肯說，美國如眾多聯合國成員國一樣，視台灣為有價值夥伴和可信賴友人；又指在國際社會面對前所未有數量的複雜全球議題之際，所有利益相關者都能協助解決問題十分關鍵，「這包含2400萬名住在台灣的人們」。他強調，「台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題」。

布林肯續指，過去50年的絕大部分時間，台灣有力地參與聯合國專門機構，證明國際社會認為台灣貢獻有其價值，但台灣近來卻不獲准對聯合國工作做出貢獻。布林肯舉例說，每年有數千萬名乘客途經台灣機場，但台灣在國際民航組織大會卻沒有代表；台灣的「世界級」防疫，外界雖有很多可以學習之處，台灣卻未能參與世界衞生大會；此外，台灣的科學家、技術專家、商界人士、藝術家、教育家、學生、人權工作者等，也因持有台灣護照而不能參與聯合國的交流活動。

布林肯表示，排除台灣有損聯合國與其相關機構的重要工作，台灣貢獻能讓這些機構獲益良多；美國因此鼓勵所有聯合國會員國一起支持台灣有力及有意義參與聯合國體系及國際組織；布林肯稱這符合美國以《台灣關係法》、陸美三個聯合公報，以及對台六項保證作為指引的「一中政策」。