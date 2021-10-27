拜登承諾撥款　與東盟加強戰略夥伴關係制華

由汶萊主辦為期3日的東盟視像峰會周二（26日）召開，美國總統拜登以視像形式參與，他宣布美國將撥款1.02億美元（約7.96億港元），加強美國和東盟的戰略夥伴關係。

拜登表示，美國與東盟的關係至關重要，對於10億人民的未來相當重要，雙方的夥伴關係對維持自由開放的印太地區必不可少，這亦是幾十年來，雙方共享安全與繁榮的基石。拜登亦表示，美國支持東盟所主張基於規則的地區秩序。

白宮透露，華府向東盟的撥款，將用於醫療衞生、氣候變化、教育，以及協助該區從疫情中的經濟復甦。今次是繼美國前總統特朗普2017年出席馬尼拉的東盟峰會後，相隔4年再有美國總統參與會議。有分析認為，這意味美國尋求和東盟合作，共同制衡中國。

中方在會上表示，南海和平符合中國與東盟的共同利益，南海發展是雙方的共同期盼，南海安寧需要雙方的共同努力，而明年是《南海各方行為宣言》簽署20週年，雙方要以此為契機，積極拓展海上務實合作，加快「準則」磋商進程，力爭早日達成「準則」，把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

拜登在會上亦對緬甸局勢表達嚴重關切，呼籲軍政府釋放被不公正拘留的人。因為東盟拒絕讓緬甸國防軍總司令敏昂萊與會，該國無派代表參加，緬甸外交部指這樣做並非抗議及杯葛，而是要行使權利，顯示東盟的決定違反組織憲章。明年輪任東盟主席國柬埔寨的總理首相洪森則指，東盟並無排除緬甸，而是緬甸自行放棄權利。

另外，拜登會於周四（28日）啟程，在上任後第二次出訪歐洲。美國國家安全顧問沙利文稱，拜登周五（29日）先在梵蒂岡與教宗方濟各會面，將討論氣候變化、移民及收入不均等議題；周末轉到羅馬出席二十國集團（G20）峰會，期間會與法國總統馬克龍會晤，謀求因修補因澳洲潛艇風波而受損的美法關係。G20峰會後拜登將轉往蘇格蘭格拉斯哥，出席下周一及二（11月1日及2日）舉行的聯合國氣候峰會。