內地發現約1.6億年前恐龍化石　或為新蜥腳類成員

內媒周一（25日）從四川省隆昌市獲悉，該市早前在施工項目發現的疑似古生物化石，經專家確認是距今約1.6億年、一具保存比較完整的小至中型蜥腳類恐龍化石。這是該市首次發現的完整恐龍化石，於研究侏羅紀時期恐龍的系統演化、生物多樣性、古地理格局、古環境變遷等具有較高的科研價值。

本月18日，隆昌市向陽路東二段道路項目施工現場，有工人在切割石塊時發現石塊底板含有疑似化石。上周六（23日）至周日（24日），國家古生物化石專家委員會辦公室和四川省自然資源廳組織多地博物館、古生物和地質單位專家到現場評估。專家認定，化石保存於晚侏羅世早期上沙溪廟組下部巨厚層細粒石英沙岩中，呈盤旋狀，推算該恐龍體長約10米，部分頸椎、尾椎和部分後肢骨骼已隨石材取出，目前尚有部分頸椎、背椎、肩帶、前肢、腰帶、後肢骨骼以及尾椎印模仍保留在施工現場。

評估組專家介紹，該具恐龍雖然體形不大，但脊椎氣腔構造非常發育，頸椎短，尾椎短而粗，和四川盆地晚侏羅世常見的馬門溪龍類有較大差別，可能屬於中國比較少見的新蜥腳類新成員。

目前，隆昌市相關部門已對恐龍化石發現點進行24小時值守，並對已經發掘的恐龍化石進行集中統一存放、保護。之後，該市將按照古生物化石保護規定，按程序開展該恐龍化石發掘等相關工作。