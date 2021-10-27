遊客與虎對峙竟無礙　內媒揭秘動物園隱蔽裝置

北京市一名男遊客日前在野生動物園違規落車，與多隻白老虎對峙，最終竟能全身而退，讓人嘖嘖稱奇。北京野生動物園周二（26日）介紹，園區內其實有一道隱蔽壕溝，隔開動物和遊客，保護雙方免受傷害。

中國動物園協會景觀設計組組長馬可解釋，一般而言，動物園常見的阻隔方式為網籠、玻璃等。在一些野生動物園的車行區，園區會設置隱蔽隔障，讓遊客可更近距離觀賞動物。隱蔽隔障包括壕溝、電網、礫石、樹段等，分別為應對動物怕水、跳躍能力、生活習性等而設。

例如上述白老虎事件中的壕溝就呈「V」型，靠近遊客的一側是垂直擋土牆，高於白老虎垂直跳躍的最大距離，保證牠們無法跳到遊客區。靠近白老虎的一面為斜坡，保證牠們就算誤墮壕溝，也能自行脫困。

另外，動物園白老虎展區也設置了「電草」。復旦大學生命科學學院研究員王放指出，電網一般有兩種形態，一種是細鐵絲狀；一種中間為棍狀，上面生出多根枝狀物，約一尺高，看起來像一棵鐵絲樹，也叫「電草」。王放續指，雖然一般用弱電，對動物沒太大傷害，但因為會被電得不舒服，動物會默認這就是圍欄。

馬可則指，電網在國內的動物園中應用較普遍，多置於地面，有時也放在牆上，只是遊客很少能注意到，尤其是「電草」，「人的視線對橫向的東西比較敏感，電草是發散狀、樹狀的，一叢草的感覺，對人眼來說不太有吸引力」。