夫婦辦離婚遇車禍　妻控夫製造事故謀財害命

山東省青島市一對結婚6年的夫婦，今年8月前往辦理離婚手續途中發生車禍，女子脾臟破裂需要切除，另斷了6根肋骨和頸椎骨折。當她在鬼門關前徘徊時，丈夫竟返回家中取走她所有積蓄。如今身無分文，只剩傷痕累累的她，懷疑當日的車禍並非意外。

今年8月30日上午10時許，王先生開車載着妻子李女士，從青島市即墨區湍灣西北村出發前往辦理離婚手續。李女士稱，丈夫中途突然掉頭，她看情況不對於是要求下車，但丈夫卻加速並撞上路旁電線杆，之後李女士不省人事，醒來時身受重傷。其丈夫卻無大礙，入院翌日便自行出院。李女士質疑丈夫故意製造車禍，又指他當時沒有煞車，又輕微扭軚避免直撞電線杆。

李女士表示與丈夫於2009年通過網絡認識，相戀6年後結婚。婚前丈夫沉穩細心，婚後卻變得抑鬱多疑，不但給李女士的手機設置了定位，又在家中每個房間安裝攝錄鏡頭。兩人育有2女，丈夫卻一直想追男孩。今年5月起丈夫嚷着要離婚，李女士最後同意，誰知卻遇上車禍。最令李女士心寒的是，事發後丈夫不但未現身醫院，更將其銀行戶口的錢全部提走。

車禍後李女士在娘家住了將近2個月，近日在哥哥陪同下回到湍灣西北村的夫家理論。當時王先生的父母向李女士哭着下跪道歉，請求她原諒和留下養傷。內媒記者其後聯絡到王先生，他表示事發當日兩人在路上吵起來，李女士嚷着要下車，由於當日天雨路滑，視線又差，因而發生意外。他又表示，事後妻子已報警，他也正接受調查。他又強調，自己曾交錢替妻子辦出院，如今錢都在妻子手中。記者其後聯絡警方，對方答覆是事故正在進一步調查中。