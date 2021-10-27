台外長斯洛伐克出席論壇　警告兩岸衝突危及全球

台灣的外交部長吳釗燮周二（26日）在斯洛伐克，出席智庫「全球安全論壇」舉辦的台灣論壇並發表專題演講。他表示，台灣民主發展與中東歐國家有相似的歷史背景，台斯雙方一致堅持自由、法治與人權共享價值，呼籲雙方加強在貿易、投資及產業連結等各層面的合作。活動結束後他接受外媒訪問時表示，兩岸一旦爆發衝突，對雙方以及全世界將是一場災難。

吳釗燮在演講中表示，在台灣疫情嚴峻時刻，斯洛伐克、捷克、立陶宛、波蘭、美國及日本等國紛紛捐贈疫苗，充分展現民主夥伴的良善循環。他特別感謝斯洛伐克國會外交委員會今年較早前通過支持台灣參與世界衞生大會的決議。台斯將在現有友好基礎上，持續深化多領域合作，例如斯洛伐克11月將參與由美、日、台合辦的全球合作暨訓練架構關於對抗假訊息的討論，未來雙方也規劃加強教育及關鍵產業的合作。

吳釗燮在演說後接受訪問時稱，中國大陸或會利用與台灣緊張形勢升級，來轉移境內對經濟成長趨緩與能源短缺的注意。他表示專制政權每當有內部危機的時候，就會製造外部危機，又指「這種威脅存在，而且愈來愈嚴重」。對此行與斯洛伐克官員的會晤內容，吳不願多談，但強調這次到訪有機會公開演講，並有議員無視壓力來交流，整體來說相當正面。

立陶宛和斯洛伐克近年因政壇中親台人士，由原本在野經選舉成為執政黨，致台灣在中東歐的外交空間突然擴大。據台外交部稱，這次是吳釗燮自2019年赴丹麥出席哥本哈根民主高峰會後，再次以外長身份訪問歐洲並發表演講。