違規存煤場所擾亂市場秩序　發改委下令清理整頓

國家發改委周二（26日）會同有關部門召開視像會議，指接獲反映山西、陝西及內蒙等煤炭主產地一些煤礦周邊，存在大量未辦理相關手續的無證存煤場所，為不法貿易商囤積煤炭提供便利，嚴重擾亂煤炭市場正常經營秩序，更造成安全、環保等問題，要求對上述省區立即清理整頓。

發改委要求上述三省區組織摸底排查，分類加強監管和清理整頓，對合法合規存煤場所建立報備制度管理，對未經批准以及未辦理用地、環保、安全等手續的存煤場所依法取締，嚴厲打擊利用違規存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為。

針對內地煤炭供應緊張，發改委近日密集出招。上周二（19日），發改委召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會，要求進一步釋放煤炭產能、穩定增加煤炭產量、引導煤炭價格回歸合理水平、進一步落實發電供熱企業煤炭中長期合同全覆蓋等。到上周五（22日），發改委價格司再召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業開會，研究制止煤炭企業牟取暴利、保障煤炭價格長期穩定在合理區間的具體政策措施。

同時，發改委依法加強對煤炭供應中長期合同履約情況的信用監管，督促簽約市場主體嚴格履行合同約定義務，對未嚴格履約的市場主體依法納入失信記錄、實施重點監管，對嚴重違法失信市場主體將進行公開曝光，依法予以懲戒。