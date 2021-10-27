內地昨增50宗本地確診　邊境小城加強巡邏防止外出

國家衞健委周三（27日）公布，內地前一日新增59宗新冠肺炎確診病例，其中50宗為本地個案。內蒙古阿拉善盟小城額濟納旗疫情持續加劇，截至周三現有本地病例累計89宗。當地周一（25日）宣布對居民和遊客實施足不出戶措施，該旗代理旗委書記的代欽翌日要求公安加強巡邏，對不聽勸阻擅自外出者，「見一個抓一個」。

內地新增本地確診病例分別為內蒙古32宗，其中阿拉善盟31宗、錫林郭勒盟1宗；貴州5宗均在遵義市；山東4宗均在日照市；甘肅4宗，其中蘭州市3宗、隴南市1宗；北京3宗，其中昌平區2宗、豐台區1宗；寧夏2宗均在銀川市。另新增9宗境外輸入確診病例分別為上海、廣東各2宗，天津、遼寧、福建、山東和廣西各1宗。同日新增無症狀感染個案26宗，22宗為境外輸入，其餘4宗本地個案3宗來自雲南，1宗由河北報告。至今內地累計96,899人確診，現有病例643宗，累計4,636人病亡。

據內蒙古疫情防控工作指揮部發布數據顯示，截至周三上午7時，當地本輪疫情累計確診病例增至110宗。在疫情最嚴重的額濟納旗，周二中午12時已啟動第5輪全民核酸檢測工作。為確保檢測不漏一戶、不落一人，不參加者健康碼將無法變為綠色。

額濟納旗本輪疫情始於在西安被發現感染個案的上海旅行團，於本月11日曾自駕到當地旅遊，在達來呼布鎮的餐廳就餐。額濟納旗經全民核酸檢測，於本月19日確認新增5宗確診，均為餐廳工作人員。