男子遊銀川後一家4口同染疫　所在縣域實施封控

內地本輪旅遊群組疫情，截至周二（26日）晚已蔓延12省、共感染224人。最新出現的疑似關聯病例，是來自山東省日照市的一家4口。當地男子趙某曾前往寧夏銀川，返回當地後其本人與妻子和子女同樣受感染。

據周二日照市五蓮縣新冠疫情新聞發布會消息稱，確診的趙某一家，2人為新冠肺炎普通型，1人為輕症，1人為無症狀感染者。當天各人入院後，已接受抗病毒、霧化吸入、中藥等中西綜合治療，目前1人仍發熱，其餘患者病情平穩。另趙某女兒所在學校同班同學48人和相關者232人周二接受核酸檢測，結果均無感染。

同日，日照市委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）辦公室發通告稱，要求五蓮縣域內市民禁止離開該縣，嚴格限制小區居民聚集活動，空間相對密閉場所暫停營業；關閉縣域所有旅遊景區景點；暫停縣域內舉辦大型會議、論壇、培訓、演出、展覽促銷等活動；各大中小學校、託兒機構嚴格落實防控措施；福利機構、養老服務機構、精神衞生機構實施全封閉管理；養老機構暫停接收新入住者和停止探訪。

山東省疾病預防控制中心亦提醒，任何人自日照前往省內其他地市，需提供48小時內核酸檢測無感染證明，抵達目的地後再進行1次核酸檢測。