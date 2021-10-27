國安風險　FCC撤中電信美洲營運許可

FCC以國家安全風險為由撤銷中國電信美洲的營運許可。（中新社圖片）

美國聯邦通訊委員會（FCC）周二（26日）以國家安全為由，表決通過撤銷中國電信子公司「中國電信美洲」的在美營運牌照。中國電信美洲發言人對委員會決定感失望，公司會在繼續提供服務的同時，尋求一切可行選項。

FCC以4票對0票一致同意撤銷中國電信美洲的營運許可，公司必須在60日內結束在美國的服務。FCC指中國電信被中國政府利用、影響及控制，很大可能在無獨立司法監督及不足夠的法律程序下被迫聽從北京要求，這對公司在美營運帶來顯著的國家安全及執法風險，中國政府亦有機會訪問、存取、干擾或誤編美國的通訊網絡。

截至2019年，中國電信在全球有逾3.35億名用戶，並向中國駐美國的政府機構提供通訊服務，中國電信美洲亦在美營運近20年。FCC早於去年4月已以國家安全風險為由，威脅撤銷中國電信美洲、中國聯通美洲、太平洋網絡公司的美國營運許可。

同日，美國總統拜登正式提名FCC署理主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）為FCC主席，若獲參議院確認提名，她將是FCC首位女性主席。