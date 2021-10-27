三中案涉賤賣黨產　馬英九一審獲判無罪

台灣的前總統馬英九被控在「三中」與國民黨舊中央黨部交易案中賤賣黨產，涉犯《證券交易法》特別背信、非常規交易等罪，遭台北地檢署起訴。台北地方法院周三（27日）審結案件，裁定馬英九無罪。

該案源於《廣電法》修法要求黨政軍退出媒體，馬英九於2005年出任國民黨黨主席後，為了在法定期限內讓黨退出媒體經營，委託中投公司出售中視、中影、中廣股權及舊黨部大樓，但被外界質疑賤賣，涉嫌圖利買方，最高法院特偵組偵辦後以「查無犯罪事證」簽結。及至不當黨產處理委員會（黨產會）於2016年成立後，與多名律師再度告發，檢方重啟調查後就三中案對馬提出起訴，案件歷時3年多審理。

指控稱，馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清處理三中交易案時，設計財務操作手法賤賣黨產，令國民黨損失逾72億元新台幣（約20億港元）。台北地院裁決時指出，檢方不能證明對張、汪的指控，也無法證明二人與馬就出售舊黨部大樓有違程序並導致損失，故裁定3人無罪。案件可上訴。

至於案中同遭起訴的國民黨前副秘書長蔡正元，被指在中影交易案期間，與妻子、岳父共同侵佔阿波羅公司、領航基金會款項，涉犯背信、侵佔、洗錢等罪，周三裁定罪成，判入獄3年6個月，沒收犯罪所得的2.8億元（約7,950萬港元）。蔡正元聞判後接受台媒訪問稱，判決不公平，會繼續上訴。