中國大陸禁台灣水果進口　世貿組織納入11月議程討論

中國大陸在今年3月稱因檢測出介殼蟲，禁止台灣的菠蘿進口；至9月宣布暫停進口台灣番鬼荔枝及蓮霧，指今年以來多次檢出檢疫性有害生物。世界貿易組織（WTO）周二（26日）證實，台灣針對大陸上述行為首次提出的「特定貿易關切」（specific trade concern，STC）一案，已列入11月3日至5日的例會議程，依此機制大陸有義務回應。

WTO發言人普契奧（Fernando Puchol）表示，台灣提出的「特定貿易關切」，確認已列入該組織食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會下月舉行的例會議程，屆時這項議題將首次在例會上討論。

根據WTO規則，提出「特定貿易關切」主要是會員在一段時間之雙邊諮商未達成果時，可在SPS會議上提出，在此機制下，對方有義務針對提問作出回應，以及展開雙邊溝通，若一直未獲回應，接下來可考慮提出爭端解決。台灣的農委會曾要求大陸提出禁止進口的證據，但未獲回應，農委會隨後函請台灣常駐世界貿易組織代表團，協助向SPS委員會提出特定貿易關切。