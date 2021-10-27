解放軍空降兵演習　出動多架運20

《解放軍報》周二（26日）報道，空降兵某旅近日展開實戰演練，模擬跳傘着陸後奪取敵方要點。演習出動多架運9及運20運輸機，演練人員集結、遠程機動、物資空投、集群空降及要點搶控等項目，提升部隊整體作戰能力。

數百名傘兵拂曉時分在軍用機場集合，迅速完成傘具整理和武器裝備披掛，然後按照戰鬥編組登上運輸機。經過兩個多小時飛行，先遣分隊率先抵達演習地域上空。偵察引導隊員在無氣象資料、無對空標識、無地面引導的條件下跳傘，順利進入戰場，隨即展開偵察及鋪設地面標識等，引導後續大部隊集群空降。後續部隊冒着大雨惡劣天氣，從運9機艙一躍而下，重型裝備則由運20空投。

空降兵着陸後佔領有利地形，火力隊立即對敵方火力點實施打擊，破障隊隨後突擊開闢通路。奪控隊趁勢衝鋒，以交替掩護、小群多路突擊方式，突破多道封鎖線，一舉突破至敵方核心。

此外，江蘇省連雲港市及河北省唐山市兩地的海事局發布航行警告，解放軍分別在周四（28日）至周五（29日）、周一（25日）至周六（30日），於黃海南部部分海域、渤海部分海域展開實彈射擊，期間禁止其他船隻駛入。