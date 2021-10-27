首都累計21染疫　19人妨害防控工作被立案偵查

國內多地出現新冠肺炎自駕團群組的關聯病例，包括首都北京。北京市政府周三（27日）通報當地最新的疫情情況，市疾病預防控制中心副主任龐星火指出，經期分析比對，本輪疫情病毒均為印度Delta變種病毒，與近期內蒙古、甘肅等地出現的病例屬同一傳播鏈。另市府又公布，全市有19人因妨害傳染病防治工作而被刑事立案偵查。

龐星火指出，本次疫情截至目前，全市截至目前累計21人受感染，其中1人為無症狀感染者。北京市已報告感染者共存在3個獨立傳播分支，分別為豐台區、昌平區，以及涉及豐台、海淀、昌平區的關聯聚集性疫情。

北京市委宣傳部副部長徐和建強調，社會防控需要從嚴從緊，不能有絲毫鬆懈。當局要求市內各區做好各級醫療機構防院感工作，嚴格攸好學校疫情防控，確保校園安全。另加強各類考試防疫管理，按照「誰主管、誰負責」，非必要、能延遲的，則盡量取消或延遲。

此外，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏指，北本輪疫情以來，有個別人心存僥倖，嚴重干擾疫情防控大局。北京警方目前已先後辦理24宗妨害傳染病防治等涉疫違法犯罪案件，19人被刑事立案偵查，其中有市民隱瞞其曾前往中高風險地區、偽造其核酸檢測證明、違法組織跨省旅遊活動，共13人被警方依法拘留及行政處罰。