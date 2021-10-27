地方政府違建樓堂館所　國辦促嚴肅財經紀律

內地國務院辦公廳（下稱國辦）周三（27日）表示，審計署近日發現，國內有地區不顧自身財力狀況，在政府債務沉重、風險突出的情況下，違反財經紀律和管理制度興建黨政機關辦公樓等樓堂館所的問題。國辦特此通報，嚴格要求及控制有關建設，嚴肅財經紀律，加強黨風廉政建設。

國辦通報指出，審計近日發現，青海、寧夏、貴州、雲南等4個地方政府債務風險較高的地區，有8個項目不同程度存在違規興建樓堂館所問題，當中包括青海國際會展中心、寧夏閩寧會議中心等。但有關項目存在違規動用財政資金興建樓堂館所問題，同時反映出相關部門執行財經紀律鬆弛、規避項目審批程序，目前當局已就上述情況進行後續整改及執紀問責等工作。

通報要求，各單位需嚴控樓堂館所建設是黨政機關厲行節約、反對浪費的重要內容，無論政府債務風險高低都必須堅持。地方各級人民政府及其工作人員要從審計發現問題中深刻吸取教訓，舉一反三，引以為戒，認真開展自查自糾，公開曝光典型案例，堅決防止此類問題再次發生，堅定不移把黨中央、國務院決策部署落到實處。

國辦提到，黨中央、國務院明確要求，高負債地區除必要的基本民生支出和機關有效運轉支出外，要大力壓減基本建設支出，籌措資金化解債務風險。《機關團體建設樓堂館所管理條例》規定，機關、團體不得建設培訓中心等各類具有住宿、會議、餐飲等接待功能的場所和設施。為進一步嚴肅財經紀律，嚴格樓堂館所建設管理，經國務院同意遂現將以上情況公開通報。