國新辦應對氣候變化白皮書　加快構建碳中和體系

國務院新聞辦周三（27日）發表《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書，指出中國正實施積極應對氣候變化國家戰略，除了提高應對氣候變化力度，同時加快構建碳達峰碳中和「1+N」政策體系。在積極探索低碳發展新模式的同時，控制重點工業行業溫室氣體排放，推動城鄉建設和建築領域綠色低碳發展。

白皮書指，中國應對氣候變化發生歷史性變化，經濟發展與減污降碳協同效應凸顯，綠色已成為經濟高質量發展的基本，在經濟社會健康發展的同時，碳排放強度顯著下降；能源生產和消費革命亦取得顯著成效，非化石能源快速發展，能耗強度顯著降低。中國在克服自身經濟、社會等方面困難，參與全球氣候治理，在應對氣候變化取得了積極成效。

白皮書又指，應對氣候變化是全人類的共同事業，面對全球氣候治理前所未有的困難，國際社會要以前所未有的雄心和行動，積極應對氣候變化，共謀人與自然和諧共生之道。最後，中國將腳踏實地落實國家自主貢獻目標，強化溫室氣體排放控制，提升適應氣候變化能力水平，持續推動產業綠色低碳化和綠色低碳產業化，綠色低碳生活成為新風尚。