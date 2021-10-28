油罐車司機盜逾40噸汽油　轉售獲利20萬人民幣

內地油價持續高昂，上海一名油罐車司機小李（化名）卻以此作為賺錢良機，勾結石油公司職員盜取逾40噸汽油，再轉售他人獲利，涉額高達逾20萬元人民幣（約24萬港元）。上海市公安局邊防和港航公安分局經調查後，更牽出一犯案組織，將23名涉案人員一網打盡，其中7名主犯已被移送檢察機關審查起訴。

警方周三（27日）表示，今年5月21日接獲群眾舉報，稱有人在歐高路港區某石油集團有限公司門口盜取油罐車內運載的汽油。民警事後通過調閱周邊公共閉路電視，鎖定小李、安全押運員小王（化名）及31歲何姓私家車司機為犯罪嫌疑人。經查，3人分工合作，將油罐車從公司油庫駛出大門後，將油罐內的汽油抽入桶中，裝滿後依次將其搬上私家車並離開現場。

通過走訪排摸，警員6月在何某住所將其拘捕，並在現場查獲涉案工具，包括30多個油桶30多個。據其交代，自今年2月起在老鄉張某的招募下，一同利用油罐車運輸途中的正常損耗，通過多次、小量竊取汽油，牟取違法利益。何某則負責將非法所獲汽油賣給駕駛學校教練楊某，並將所獲贓款平分給小李、小王等20名內部職員。而楊某又通過私人關係，將汽油銷售給同事及網約車司機，形成一個內外勾結的盜取並非法銷售汽油貨品的犯罪團夥。

在楊某、張某於各自居住地被警方拘捕後，屬地派出所民警以安全培訓教育為名，聚集涉案石油公司的部分駕駛員及安全員，經過現場法律宣講，小李、小王等14名公司員工當場認罪，而剩餘6名公司涉案人員亦陸續到案，該團夥共計23人悉數落網。目前，張某、何某及4名油罐車司機因涉嫌盜竊罪、楊某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，均已先行移送起訴，另有16名從犯被依法採取刑事強制措施。