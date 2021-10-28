拜登東盟峰會發言　指中方在台灣海峽作脅迫及挑釁行動

東盟視像峰會周三（27日）舉行第2日會議，美國總統拜登再針對印太和對華議題發言。拜登表示，美國會與東南亞的盟友一同捍衞海洋自由、民主、人權和法治，又提到對中方在台灣海峽的脅迫及挑釁行動深表關注，認為是威脅和平與穩定。

拜登又指，美國深切擔憂「中國在台灣海岸採取的強制及先發制人行動」；在提到美國、英國與澳洲達成的三方安全協議時，拜登表示協議會尊重東盟在區內的中心地位。而日本首相岸田文雄也在會上談到台灣海峽和平穩定，以及印太自由開放和平的重要性。

中方則在會上重申，維護南海和平穩定、維護南海航行和飛越自由，符合各方共同利益，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢整體保持穩定，航行和飛越自由從未發生過問題；而中國與東盟正積極推進南海行為準則磋商，同意盡早達成有效及富有實質內容、符合國際法的「準則」，希望各方支持地區國家，將南海建設成為和平、友好和合作之海。

拜登在會上亦表示，他將會就新疆和西藏的人權，以及香港人的權利發聲；日本首相岸田文雄也在會上提及香港和新疆的人權狀況。對此，中方否認新疆和西藏有出現侵犯人權問題，亦否認有干涉香港的自由。

在地區經貿合作方面，中美雙方亦有表述願景。拜登稱，美國會與印太區夥伴就區域經濟合作框架展開討論；中方則強調，要加緊推動區域全面經濟夥伴關係協定盡早生效。