大學生連續上網40小時猝死　網吧補償父母5萬人民幣

江西省南昌市一間網吧的閉路電視拍到死者最後的身影。

江西省南昌市一名大學生今年早前在網吧連續上網40小時後，在返回學校的巴士上心臟驟停，其父母認為網吧未有負起提醒兒子的責任，於是向法庭提告，求償約24.5萬元（人民幣，下同，約30萬港元）。案件經南昌市紅谷灘區法院調解，網吧最後向死者父母給予5萬元（約6.2萬港元）補償。

今年3月12日，大學生小張前往網吧，從當日下午6時許至14日上午10時許一直上網。之後他離開網吧乘巴士返回學校，於上午11時35分被發現暈倒在車上，經送院搶救無效身亡。其父母認為網吧管理員如能起到提醒作用，也許兒子便不會發生意外。今年4月，小張父母向紅谷灘區法院提出訴訟，要求負責經營該網吧的江西某科技有限公司支付死亡賠償金、醫藥費、殯葬費、誤工費及精神損害撫慰金。

法院依法適用簡易程序進行審理，認為小張作為成年人，有完全民事行為能力，對自己的行為應承擔所有後果，且其死因與網吧經營者無直接因果關係。經法院調解，當事人網吧經營公司自願於5月26日前，一次性支付小張父母上述補償金。雙方對此無爭議，案件作結。