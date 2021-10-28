中科院合肥研究院長疑利用團隊成果　供兒子獲獎讀名校

內媒周二（26日）報道，中國科學院合肥物質科學研究院（以下簡稱「中科院合肥研究院」）院長劉建國，被指利用自己和研究院團隊的科研成果，供兒子劉某陽獲獎升學。中國科學院合肥物質科學研究院周三（27日）表示會調查事件，而全國青少年科技創新大賽組委會工作人員亦回應，已啟動調查，若屬實，將按照大賽規則處理。

報道指，2015年，就讀初一的劉某陽憑發明「便攜式霧霾污染氣體快速識別和檢測裝置」，獲得第30屆安徽青少年科技創新大賽科技發明類一等獎、第30屆全國青少年科技創新大賽三等獎等多個獎項，因而獲合肥重點高中一六八中學錄取。但經調查，該發明在名稱、工作原理、外觀方面，均與中科院合肥研究院安徽光學精密機械研究所2012年的一項科研成果高度一致。當時，劉建國任該所副所長，也是該科研成果所屬項目的主要完成人。

在2018年時，就讀合肥一六八中學的劉某陽再次憑發明「酒駕安全激光快速篩查系統」獲獎，並成功申請國家專利。無獨有偶，該發明也與劉建國2011年所申請的國家專利「激光酒駕道邊在線監測系統」原理高度相似。劉某陽當時的任課老師向內媒證實，該發明在研究過程中確實得到劉建國的指導和幫助，「屬大手拉小手」。